Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halkbank’ın ABD’deki Ceza davasının uzlaşmayla sonuçlanmasıyla ilgili olarak, “Neyin pahasına ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzlaştı?” diye sordu.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halkbank’ın ABD’deki Ceza davasının uzlaşmayla sonuçlanmasıyla ilgili olarak iktidarı eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “Neyin pahasına ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzlaştı?” ifadelerini kullandı. Hangi tavizlerin karşılığı? Gerekçenin Erdoğan’ın Hamas ile yürütülen rehine takası sürecinde yaptığı katkı olarak açıklandığını söyleyen Uysal, şu değerlendirmede bulundu: “Ama fiiliyatta; Gazze’nin turizm-otel-kumarhane yapılması projesine evet demesi pahasına! Trump’ın ‘Golan Tepelerini İsrail’e verdim’ demesine usulden açıklamalarla geçiştirme pahasına! Abd ziyareti öncesinde Trump’ın oğlunun Türkiye ziyaretiyle Boeing uçakları alma örtülü taahhüdü verme pahasına! Her tarafımızdan fışkıran doğalgaza rağmen ABD’nin kaya gazını alma antlaşması pahasına! Suriye’den başlayarak ABD’nin İsrail’in öncelikleriyle Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesine yapılan katkı pahasına! AKP’li bakan ve yöneticilerin aldığı rüşvetlerden Türk Milletinin bedel ödemesi pahasına! Velhasıl AKP’nin iktidarını sürdürmesi için yapılan maddî ve siyasî transferlerin yapılması pahasına!” *** 10 yıllık dava sona erecek ABD’de Halkbank’ın İran yaptırımlarını delme iddiasıyla 10 yılı aşkın süredir süren davada önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halkbank ile New York Güney Savcılığı arasında varılan anlaşmanın (DPA) federal mahkemeye sunulduğunu bildirdi. İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Halkbank ile New York Güney Savcılığı arasında varılan anlaşma (DPA) federal mahkemeye sunuldu. Bugün Türkiye saatiyle 17’de hakim tarafları dinleyip kararını verecek. Anlaşmanın onaylanması bekleniyor. Kararın verilmesiyle ABD’de 10 yıldır devam eden Halk Bank Davası sonlanacak” değerlendirmesinde bulundu. Davanın sona ermesiyle, Halkbank üzerindeki uzun süredir devam eden hukukî süreç de noktalanmış olacak. Haber Merkezi

