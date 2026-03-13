"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

13 Mart 2026, Cuma 02:02
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etti.

Bekayi, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara ve bununla ilgili gelişmelere dair demeç verdi.

 

ABD ve İsrail'in saldırısını "utanç verici" olarak nitelendiren Bekayi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin 3. turunu tamamlamışken, Haziran 2025'ten sonra ikinci kez diplomatik sürecin ihanete uğradığını belirtti.

"İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğu" sorusuna Bekayi, "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti." cevabını verdi.

Bekayi, İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Minab'da bir katliam yaptılar. İki Tomahawk füzesi kullandılar. Amaç sadece mümkün olduğu kadar çok sivilin ölmesini sağlamaktı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 170 masum insanı öldürdüler. (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni'nin saldırıyı kınamasından memnunuz." ifadesini kullandı.

Bekayi, komşu ülkelere karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığının "büyük bir güvensizliğe yol açtığını" belirtti.

İran'ın misillemelerinin komşu ülkelerin tepkisini çektiği hatırlatılan Bekayi, "Hoşlarına gitmediğini anlıyorum. Onlarla yakın temas halindeyiz. Ancak bu kez liderimizi ve en önemli komutanlarımızı öldürdüler. Böylesine zengin bir medeniyete, egemen bir devlete sahip bir ulusun, böyle korkunç bir saldırı karşısında hiçbir şey yapmadan kalmasını mı bekliyorsunuz? Komşularımızdan, ABD'nin onların topraklarını kötüye kullanmasına izin vermemelerini istedik." dedi.

Bekayi, Avrupalıların petrol fiyatları konusundaki endişesini de anladığını belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bizim halkımız katlediliyor. Avrupalıların büyük bir sorumluluğu var, ABD ve İsrail'i memnun etmeye çalışmamalılar. Bu adaletsizliğe karşı çıkacak kadar cesur olmalılar. Eğer bunu yaparlarsa, onları ara bulucu rolünde görmekten memnun oluruz."

AA

