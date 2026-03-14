Polonya: İran ABD'ye tehdit değil

14 Mart 2026, Cumartesi 10:32
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce İran'ın Avrupa ya da ABD için "doğrudan bir tehdit" oluşturmadığını söyledi.

Sikorski, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, İran'daki çatışmanın Avrupa için riskler taşıdığını ifade etti. Sikorski, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha büyük rol üstlenmesi gerektiğine de değinerek, "Avrupa, özellikle Batı Avrupa, barışın getirdiği kazanımları çok uzun süre tüketti ve savunma sektörünü yeterince silahsızlandırmamakla kalmadı, aynı zamanda sanayisini kaybetti. Bu hata düzeltilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

    MSB füze savunmasına ilişkin sorulara cevap verdi

    "Savaşı iliklerime kadar hissettiğimde biter"

    Polonya: İran ABD'ye tehdit değil

    İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor

    İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdi

    Fatih'te apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Trump: İran'ın Hark Adası'nı hedef aldık

    ABD 14 günde 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Yurdun doğusu için yağış uyarısı

    Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti

    4 milyon kişi savaş mağduru

    Cepheye önce Trump gitsin

    Netanyahu: Trump’la iyi bir ittifak kurduk

    İran hedef büyüttü

    "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran'dan Türk hava sahasına giren mühimmatla ilgili açıklama

    Tokat-Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    Afganistan: Pakistan, Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı, siviller öldü!

