Polonya: İran ABD'ye tehdit değil

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce İran'ın Avrupa ya da ABD için "doğrudan bir tehdit" oluşturmadığını söyledi.

Sikorski, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, İran'daki çatışmanın Avrupa için riskler taşıdığını ifade etti. Sikorski, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha büyük rol üstlenmesi gerektiğine de değinerek, "Avrupa, özellikle Batı Avrupa, barışın getirdiği kazanımları çok uzun süre tüketti ve savunma sektörünü yeterince silahsızlandırmamakla kalmadı, aynı zamanda sanayisini kaybetti. Bu hata düzeltilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. AA

