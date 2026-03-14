"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor

14 Mart 2026, Cumartesi 10:21
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleri sonrası, başta İngiltere olmak üzere AB ülkelerinin Doğu Akdeniz ve GKRY’ye askeri sevkiyatlarını sürdürdüğü, bölgedeki hava ve deniz kuvveti varlığında artış yaşandığı bildirildi

Açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye uçak gemisi, savaş uçağı, fırkateyn, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) engelleyici sistemleri gönderdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talep etti.

Rum lider Hristodulidis'in taleplerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz'deki kuvvet varlıklarında artış kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Belçika'nın da Lübnan'daki Hizbullah tarafından GKRY'ye saldırı olması durumunda Rumlara gerekli askeri desteği vermeye hazırlandığı iddia edildi.

İlk sevkiyatı İngiltere yaptı

GKRY'de egemen askeri üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları henüz başlamadan şubatın başında Akrotiri Üssü'ne burada bulunan Eurofighter Typhoon avcı uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı gönderdi.

İngiltere tarafından gönderilen ve İHA'lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan 2 AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, nakliye uçakları ile getirilerek İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye konuşlandırıldı.

İngiltere geçen hafta bu helikopterlere ek olarak 1 adet Merlin Mk2 tipi helikopteri daha Güney Kıbrıs'taki egemen üssüne gönderdi.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi, Kıbrıs'a doğru yola çıktı.

İngiliz basını, geminin Manş Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Güney Kıbrıs'taki İngiliz Üssü'ne gecikmeli ulaşacağını öne sürdü.

Yunanistan GKRY'ye savaş uçağı ve gemi gönderdi

Yunanistan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in çağrısı üzerine tarihi müttefiki Rumlara 4 F16 savaş uçağı gönderdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Yunan savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırılarak eğitim uçuşlarına başladı.

Haberlerde, Yunanistan'ın GKRY'ye gönderdiği Kimon ve Psara adlı iki firkateynin, Limasol açıklarında devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

GKRY'ye ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da ülkesinin GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini açıkladı.

Fransa hem Doğu Akdeniz'e hem de GKRY'ye gemi konuşlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Doğu Akdeniz'e gönderileceğini açıkladı.

Beraberindeki koruma görev grubu gemileri ile Akdeniz'e ulaşan Charles de Gaulle uçak gemisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından geçen hafta başında ziyaret edildi.

Rum medyası, Macron'un 9 Mart'ta Charles de Gaulle uçak gemisini GKRY ile aynı gün ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, GKRY'de İngilizce yayımlanan CyprusMail gazetesi, Fransız firkateyni Languedoc'un Kıbrıs açıklarına ulaştığını yazdı.

Almanya'dan Rumlara firkateyn desteği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan süreçle birlikte GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in taleplerine cevap veren ülkelerden birisi de Almanya oldu.

Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni geçen hafta Limasol açıklarına gelerek, GKRY'ye konuşlandırılan ve sayıları giderek artan Avrupa ülkelerinin askeri gemi gücüne katıldı.

İtalya ve Hollanda gemileri GKRY'ye ulaştı

İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo firkateyni 160'tan fazla personeli ile GKRY yakınlarına ulaşırken, Hollanda hava savunma firkateyni HNLMS Evertsen, Rum kara sularında faaliyetlerine başladı.

Rum basını, Hollanda firkateynin ana deniz topunun geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen alternatif bir silah sistemi ile bölgede faaliyetlerini icra ettiğini ileri sürdü.

Basında çıkan haberlerde, HNLMS Evertsen'de 180 kadar denizcinin görev yaptığı belirtilerek, firkateynin hava savunma kabiliyetinin üst düzey olduğuna işaret edildi.

İspanyol gemisi, Fransız uçak gemisine eşlik edecek

GKRY'den yayın yapan Philenews'in İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cristobal Colon firkateyni Doğu Akdeniz'de Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve bazı Yunan savaş gemilerine eşlik edecek.

Haberde, Cristobal Colon'un gemilerin hava savunma ve korumasını sağlamanın yanı sıra "askeri olmayan personelin tahliyesine" yardımcı olmayı da içeren bir misyonu yerine getirebileceği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti
    Genel

    ABD 14 günde 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
    Genel

    Trump: İran'ın Hark Adası'nı hedef aldık
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
    Genel

    Yurdun doğusu için yağış uyarısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdi
    Genel

    İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor
    Genel

    Polonya: İran ABD'ye tehdit değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.