Rejim karşıtı gruplar 20 köyü daha kontrolüne aldı

Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor.

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları görülüyor.

AA'nın saha kaynaklarından aldığı bilgiler ve kendi haritalandırma sisteminden yaptığı ölçümlerde, grupların kent merkezine en yakın olduğu nokta, kent merkezinin kuzeydoğusuna düşen Maar Sur’un güney kesimleri olarak görünüyor. Buradaki gruplar ile kent merkezinin dış kesimleri arasındaki mesafe 3,2 kilometreye kadar düşmüş durumda.

Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.

Çok sayıda katliama karışmış Esed rejimi komutanlarından Hassan, Hama'da yaralandı

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı.

Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Suheyl Hassan

1970'te Suriye'nin sahil bölgesi Ceble şehrinde doğan Hassan, 1991'de Hava Harp Okulu'ndan mezun olmasının ardından İran ve Rusya'da askeri eğitim aldı.

Hava Kuvvetlerinde bir süre görev alan Hassan, Suriye iç savaşından önce Esed rejimin en kritik kurumlarından Hava Kuvvetleri İstihbaratında çalıştı.

Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçramasının ardından Suriye ordusuna bağlı Özel Kuvvetler biriminde görev alan Hassan, bir süre sonra kendi oluşturduğu özel birliğe komutanlık yapmaya başladı.

Aralık 2015'te "Tuğgeneral" rütbesine terfi ettiği bilinen Hassan'ın rejimin ayaklanmayı şiddetle bastırma fikrinin ve varil bombası kullanımının arka planındaki isim olduğu iddia ediliyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafır'a sızma girişiminde bulundu

Öte yandan, Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak Deyr Hafır'da arama tarama çalışmaları yürüten Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurdu.

Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi.

6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.

Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.

Suriye rejimi, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde eli silah tutanları gözaltına alıyor

AA muhabirlerinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi, başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15–47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençler ise rejimden güçlerinden saklanmaya çalışıyor.

Ayrıca, bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi.

Suriye rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Doğu Guta, 2018'de de Rus savaş uçaklarının devrede olduğu ve Suriye rejimi ile İran destekli grupların sivillere yönelik şiddetli saldırılarıyla dünya gündemine gelmişti.

Binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen saldırı ve ablukaların ardından bölgedeki muhalifler, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmıştı.

Pentagon: Suriye'de PKK/YPG ile işbirliğimiz yalnızca DEAŞ ile mücadele kapsamında

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryder, Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde ABD ordusunun nasıl bir tutum takınacağı yönündeki soruya "DEAŞ’a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ama bu görev tanımının dışında başka yerlerde, başka fırsatlar arıyor muyuz diye soruyorsanız, orada oluş sebebimizi hatırlamamız gerekir. Suriye’de odak noktamız DEAŞ ile mücadele etmektir ve böyle kalmaya devam edecek.” dedi.

ABD hava kuvvetleri Rejime ait hedefleri vurdu.

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye’de bulunan Rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulayan Pentagon Sözcüsü, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürdü.

ABD’ye ait MSS Euphrates adlı askeri üssün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının PKK/YPG uzantılı SDG’ye destek amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.

ABD Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda Türkiye ile de irtibat halinde

Sözcü Ryder, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ve İdlib gibi bölgelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, Türkiye ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısında olup biteni izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye de dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz." diye konuştu.

Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ryder, bölgede, "herkesin durumsal farkındalığa sahip olduğundan emin olmak" istediklerini kaydetti.

Halep'in, Suriye rejim güçlerinin elinden alınması esnasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında meydana gelen çatışmalar sonrasında SMO güçleri Tel Rıfat bölgesini terör örgütünden geri almayı başardı.

Halep’e giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşansa da terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartı ile Münbiç ve Rakka yönüne gitmelerine izin verildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.