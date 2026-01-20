"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

20 Ocak 2026, Salı 14:56
Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 339 insansız hava aracı (İHA) ve 34 füze kullanarak hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

​​​​​​​Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya farklı tip füze ve İHA'larla ülkeye yoğun hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 339 İHA'nın kullanıldığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun ayrıca 18 "Iskander-M/S-300" tipi balistik füzesi, 15 "Kh-101" tipi seyir füzesi ve 1 hipersonik "Tsirkon" füzesini de fırlattığı bildirildi.

Hava savunma kuvvetlerince 27 füze ve 315 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı devam ediyor. Havada birkaç düşman İHA'sı var." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev, Odessa, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava ve Vinnitsa bölgelerini hedef aldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle enerji sorunlarının yaşandığını ifade eden Zelenskiy, "Şimdiye kadarki en zor durum Kiev'de. Önemli sayıda apartmanda ısıtma yok." yorumunu yaptı.

Hava savunma kuvvetlerinin etkili bir şekilde çalıştığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı, "İhtiyaç duyduğumuz füzeleri, bu saldırıdan bir gün önce nihayet teslim aldık ve bu çok yardımcı oldu. Her destek paketi önemlidir." dedi.

Kiev'de 5 bin 635 yüksek katlı bina elektriksiz kaldı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldırısının ardından başkentteki son durumu aktardı.

Kente düzenlenen saldırı nedeniyle su ve elektrik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Kliçko, "Başkente yapılan saldırının ardından 5 bin 635 yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı." ifadesini kullandı.

Kliçko başkentte bir kişinin yaralandığını belirterek, ayrıca saldırılar sırasında düşen parçaların bir okula isabet ettiğini bildirdi.

"Barış sadece güç yoluyla sağlanabilir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın, Kiev'de hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmüşken saldırı düzenlediğini kaydeden Sybiha, "Savaş suçlusu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı soykırımcı bir savaş yürütmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.

Sybiha, mesajında, "Kiev, Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Odessa, Zaporijya, Poltava, Sumy ve diğer bölgelere yapılan saldırılar sivil kayıplara ve enerji altyapısında hasara yol açtı." bilgisini verdi.

Savaşın sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Sybiha, "Ukrayna halkının direnci, bu savaşın devam etmesi için bir bahane olamaz. Bu savaş en kısa süre içerisinde sona ermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nin devam ettiğini anımsatan Sybiha şunları kaydetti:

"Putin'in bu sabahki barbarca saldırısı Davos'ta bir araya gelen dünya liderleri için bir uyarı niteliğindedir. Ukrayna halkına acil destek lazım. Ukrayna için kalıcı bir barış olmadan Avrupa'da barış olmayacak. Barış sadece güç yoluyla sağlanabilir."​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

    Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı!

    İstanbul merkezli 3 şehirde ''tefecilik'' operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    ABD merkezli İnsan Hakları Ajansı: İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 4029'a yükseldi

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'

    Beşiktaş, 90 artı 5'te galibiyete ulaştı

    BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

    Afganistan-Kabil Şahrı Nev bölgesinde patlama oldu: Çok sayıda kişi öldü

    İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    Kayseri-Malatya taşıt trafiğine kapatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu
    Genel

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık
    Genel

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki
    Genel

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'
    Genel

    Medya hür olmadan demokrasi olur mu?
    Genel

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.