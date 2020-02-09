"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Rus uçakları sivilleri hedef almaya devam ediyor

09 Şubat 2020, Pazar 17:47
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kefer Nuran, Kefer Naha ve Cemyiet Rehhal yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Suriye'de muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batı ve güney kırsalındaki Kefer Nuran, Kefer Naha ve Cemyiet Rehhal yerleşimlerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın Halep'in Kefer Nuran köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar Yeni Halep cephesinde ve Halep'in güney kırsalındaki Zırbe'nin doğusunda yaşanıyor.

Çatışmalar sonucunda muhalifler, Yeni Halep'te rejime ait bir tankı imha etti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem bölgesi için 96 milyon lira yardım toplandı

    'Türkiye'nin 5 temel sorunu, 4 ayaklı bir stratejiyle çözülebilir'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş dualarla uğurlandı

    9 ilde okullar tatil edildi

    Koronavirüs hangi ülkelerde kaç kişiye bulaştı?

    Bakan Pakdemirli'den 'düz paket uygulaması' açıklaması

    Doğu'da 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşılamıyor

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Bahçesaray'da arama çalışmaları başlatılamadı

    Ankara adeta dondu!

    Bolu Dağı'nı kullanacaklar dikkat!

    "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz"

    Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimiz

    Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812’e çıktı

    İşte milletin hali

    Bu tablo bize yakışıyor mu?

    Suriye’de demokrasiye engel olundu

    Demokratlar: Planı reddediyoruz

    Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

    En çok ziyaret Ayasofya Camiine

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ta da aynı “ceza”yı almıştık
    Ahmet BATTAL

    Hutbede Kudüs, Sözcü’de Kuddüs!
    Genel

    İşte milletin hali
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo bize yakışıyor mu?
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir; başka şeylere müracaat edip yorulma
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyasetin değil, asrın imamına uyarız
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede helâl arayışları (5)
    Abdurrahman AYDIN

    Yedi sema ve kıyamet
    Mahmut C. Çakır

    Kıyamet haberleri doğru mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.