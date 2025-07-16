Suriye'deki camilerden cihad çağrısı yapıldı

Suriye’deki camilerde cihad çağrısı yapılıyor. Cami hoparlöründen yapılan çağrıda "Eli silah tutan herkes yakınlardaki toplanma alanlarına gelmesi" çağrılıyor. (Kaynak: Haber7)
ABD: İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe'' duyuyoruz
İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’na hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.
Öte yandan, Şam’da 3 patlama meydana geldiğini aktarıldı. (AA)