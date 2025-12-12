FİFA’ya ihlâl suçlaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği Barış Ödülü’nün siyasî tarafsızlık kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi’nden soruşturma açması istendi.
Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino’nun Başkan Trump’la ilgili yorumları ve Barış Ödülü’nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi’ne gönderdi. Infantino’nun FIFA’nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlâl ettiği iddia edilen mektupta, “Görevdeki bir siyasî lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA’nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlâlidir” denildi.
AA