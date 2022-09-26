Rusya - İjevsk'te okula silahlı saldırı: 7'si çocuk 13 kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 13'e çıktığı, ölenlerin arasında 7 çocuğun bulunduğu belirtildi.

14'ü çocuk 21 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırganın intihar ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Saldırganda iki tabanca ve çok sayıda kurşun bulundu." ifadesine yer verildi. Udmurtya Cumhuriyeti'nde 29 Eylül'e kadar olay nedeniyle yas ilan edildiği kaydedildi. Olay Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edilmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si öğretmen, 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. AA

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