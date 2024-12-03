"Sıkıyönetim" ilan edilen Güney Kore'de son durum?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etti.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.

Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.

Parlamento sıkıyönetimin kaldırılmasını kabul etti

Güney Kore'de parlamento Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti

General Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandı

Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır." ifadesine yer verildi.

Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi.

Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

Muhalefet, ilan edilen sıkıyönetimin "anayasaya aykırı" olduğunu savundu

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ülkede Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray: Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Güney Koreli yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'li sözcü, "ABD yönetimi, Güney Kore hükümetiyle temas halinde ve gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.