AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

Euronews tarafından görülen ve AB Dış İlişkiler Servisi’nin üye ülkelere dağıttığı gizli bir rapora göre, İsrail’in Gazze’deki insanî durumu iyileştirmek amacıyla yakıt sevkiyatını yeniden başlatmak gibi bazı “kayda değer olumlu” adımlar atmasına rağmen durum hâlâ “çok ciddî” ve yıkımın boyutu “eşi benzeri görülmemiş” düzeyde.

Rapor, Gazze’ye insanî yardım erişimini iyileştirmek için bir aydan kısa bir süre önce AB ile varılan bir anlaşmayı uygulamak için İsrail tarafından şimdiye kadar atılan adımlar hakkında Çarşamba günü birlik diplomatlarına sunulan düzenli bir güncelleme. O dönemde AB, günlük gıda taşıyan kamyonların sayısında “önemli bir artış,” diğer bazı geçiş noktalarının açılması, fırınların ve halka açık mutfakların yeniden açılması ve yardım çalışanlarının korunması da dahil olmak üzere “önemli adımlar” üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. “İsrail’in Gazze saldırısı soykırım gibi görünüyor” Avrupa Komisyonu’nun üst düzey bir yetkilisi Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım tanımına çok benzediğini ifade etti. Ribera, Gazze’de hedef alınan ve açlıkla mücadele eden somut bir nüfusun bulunduğunu vurgulayarak, “Gördüğümüz şey, belirli bir nüfusun hedef alınıp, öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesidir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Avrupa Komisyonu’nun daha önce İsrail’i insan hakları ihlâlleriyle suçladığı ancak soykırım suçlamasından kaçındığı resmî tutumunun ötesine geçiyor. Daily Ummah’ın haberine göre, Ribera’nın bu açıklamaları, Ekim 2023’ten bu yana 60.000’den fazla Filistinlinin öldüğü Gazze’deki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Haber Merkezi

