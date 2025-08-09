"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Çanakkale'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

09 Ağustos 2025, Cumartesi 10:44
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Alevlerin zarar verdiği tedbiren boşaltılan köylerden Saçaklı'da vatandaşlar da çalışmalarda ekiplere destek oluyor.

Bazı vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını, komşularının ahır ve kümeslerine taşıyor.

Köyün sakinlerinden Burak Çetinkaya, 4 tavuğundan birinin telef olduğunu, kalan 3 tavuğu komşularının kümesine taşıdığını söyledi.

Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Merkezdeki büyük oranda kontrol altına alınan yangına da müdahale sürüyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'daki tüm silahlar devlet tekeline alınacak

    Cezayir'den Fransa'ya vize muafiyeti misillemesi

    Çanakkale'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

    İsrail, Suriye'ye yine hava saldırısı düzenledi

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    Çanakkale'de yangın hızla ilerliyor

    Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

    “Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

    AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

    Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

    Yüzsüzler listesi açıklanmalı

    Ucuz meyveyi unutun

    CHP’nin Diyaneti ne derdi?

    Çin'de sel ve toprak kayması: 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu

    Güvenlik Konseyi'ni topladı

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor

    BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararına tepki gösterdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı
    Genel

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da
    Genel

    İsrail, Suriye'ye yine hava saldırısı düzenledi
    Genel

    Çanakkale'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı
    Genel

    Cezayir'den Fransa'ya vize muafiyeti misillemesi
    Genel

    Lübnan'daki tüm silahlar devlet tekeline alınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.