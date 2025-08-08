"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

08 Ağustos 2025, Cuma 20:18
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre ülkede kredi yükü 20 trilyon lirayı aştı.

Borçlar her sektörde dağ olurken bireysel kredi ve kredi kartlarında da kriz derinleşti. Takipteki alacaklar bir yılda yüzde 176, yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 35 arttı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 35 artarak 1 milyon 201 bin 388 kişi oldu. BirGün’ün haberine göre, bu dönemde yasal takibe düşen kişi sayısı, bireysel kredilerde yüzde 38 artışla 737 bin 896’ya, bireysel kredi kartlarında yüzde 37 artışla 883 bin 392’ye yükseldi. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

    “Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

    AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

    Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

    Yüzsüzler listesi açıklanmalı

    Ucuz meyveyi unutun

    Çin'de sel ve toprak kayması: 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu

    Güvenlik Konseyi'ni topladı

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor

    BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgali karanına tepki gösterdi

    ABD, Maduro'nun tutuklanması ödülünü 50 milyon dolara yükseltti

    LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

    İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Tekirdağ'da barajlar yüzde 1'in altına düştü

    'Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da "barış anlaşması" imzalayacaklar'

    "Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akın Öztürk, Hulusi Akar’ı suçladı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TÜİK marifetiyle maaşların 1/3’üne el konuldu
    Genel

    Mehmet Özkan’ı rahmetle hatırlıyoruz - Anadolu’ya ve dünyaya Risaleleri taşıdı
    Genel

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi
    Genel

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı
    Genel

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor
    Genel

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.