Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre ülkede kredi yükü 20 trilyon lirayı aştı.

Borçlar her sektörde dağ olurken bireysel kredi ve kredi kartlarında da kriz derinleşti. Takipteki alacaklar bir yılda yüzde 176, yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 35 arttı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 35 artarak 1 milyon 201 bin 388 kişi oldu. BirGün’ün haberine göre, bu dönemde yasal takibe düşen kişi sayısı, bireysel kredilerde yüzde 38 artışla 737 bin 896’ya, bireysel kredi kartlarında yüzde 37 artışla 883 bin 392’ye yükseldi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.