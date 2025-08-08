Yüzsüzler listesi açıklanmalı

Eğitim-Bir-Sen, sahte belgelerle menfaat temin edenlerin kamuoyuna açıklanmasının, hem kamu vicdanının tesisi, hem de kamu görevlilerinin itibarının muhafazası için zaruri olduğunu ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen, “sahte diploma” iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, sahte belgelerle diploma, ehliyet ve elektronik imza (e-imza) üreten çeteye yönelik başlatılan adlî ve idarî sürecin dikkatle takip ettiğini belirtti. Açıklamada “Suç örgütlerinin bu tür eylemleri, görevini layıkıyla yerine getiren binlerce kamu çalışanını da töhmet altında bırakmakta; toplumsal huzur, güven ve barış zedelenmektedir. Başlatılan yargı süreci, suçluların tespiti ve cezalandırılmaları açısından olduğu kadar kamu görevlilerinin emeği ve itibarının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Dünya çapında artış gösteren siber suçlar, yalnızca bireylerin değil, kamu kurumlarının da güvenliğini doğrudan hedef almaktadır. Kamu kurumlarımızın bilişim altyapısını güçlendirmek için gerekli adımlar vakit kaybedilmeden atılmalıdır” denildi. Kamu vicdanı ayağa kalkmalı “Olayla ilgili resmî soruşturmanın yürütüldüğü bir süreçte, konunun başka bir sahtekârlığı örtbas etmek maksadıyla farklı alanlara çekilerek asıl mecrasından saptırılmaya çalışıldığı da dikkatimizden kaçmamaktadır” denilen açıklamada şunlar söylendi: “Bu tür manipülasyon girişimleri, tarafımızca çetelerin ve suç örgütlerinin zımnî ortaklığı olarak değerlendirilmektedir. Sahtecilik yapanların kamuoyuna ifşa edilmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve kamu görevlilerinin emek ve onurunun korunması açısından elzemdir. Sahtekârlık yoluyla hak ve menfaat elde edenlerin tamamı, yayımlanacak ‘Yüzsüzler Listesi’ ile kamuoyuna duyurulmalıdır.” ANKARA - MEHMET KARA

