Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, sahte diploma ve ehliyet soruşturmalarına ilişkin konuştu.

Doğan Bekin, “Bunun, bir bakıma kamudaki çürümüşlüğün boyutunu ortaya koyan bir gelişme olup, ucu kime dokunursa dokunsun mutlak suretle sonuna kadar üzerine gidilmesi gereken son derece önemli bir konu olduğunu vurgulamak isteriz” dedi. Bazı eğitim kurumu yöneticilerine verilen ısmarlama akademik ve bilimsel başarı ödülleri ile hakemli dergilerdeki makalelerle ilgili iddiaların, yozlaşmanın ürünü olduğunu söyleyen Bekin, bir dönem Afrika, Asya ve Balkanlar’ı kasıp kavuran sözde ödüllerin geçmişte Türkiye’deki bazı kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından da alındığına dikkati çekti.