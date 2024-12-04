Güney Kore'deki sıkıyönetim sonlandırıldı

Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin meclise sunulan önergenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, yaklaşık 6 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim uygulamasını resmen sona erdirecek önerge için oy kullandı. Yerel saatle sabah 04.30'da sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge onaylandı ve uygulama resmen yürürlükten kaldırıldı.

ABD, Güney Kore'de sıkıyönetim sürecinden geri adım atılmasından memnun

Yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore'de dün yaşanan krizin sona ermesinden dolayı memnun olduklarını açıkladı.

ABD'li sözcü, "Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili süreci tersine çevirmesi ve Ulusal Meclisin bunu sona erdirme kararına saygı duyması bizi memnun etti. ABD-Güney Kore ittifakının temelinde demokrasi yer alıyor; bölgedeki durumu izlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13. sıkıyönetim ilanı oldu.

Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.

Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin azil yönergelerini sıkıyönetime gerekçe gösterdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan etme kararının, "zorluklarla karşı karşıya olan ülkeyi yeniden inşa etmeyi ve korumayı amaçladığını" savundu.

Yoon, göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana hükümet yetkilileri hakkında 22 görevden alma önergesi verildiğini ve muhalefetin Ulusal Meclis'te hazirandan bu yana kendisini 10'uncu kez görevden alma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Muhalefetteki Demokrat Partinin söz konusu hareketlerini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Yoon, "Bu eylemler yürütme organının işlevini yerine getirmesini ciddi şekilde engelliyor." dedi.

Yoon, Demokrat Partiyi, bütçe tasarılarını ve azil yönergelerini, Demokrat Partinin lideri Lee Jae-myung'u yargılanmaktan korumak için siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlayarak, "Ulusal Meclis, adli ve idari sistemleri felce uğratmak ve yasama diktatörlüğü yoluyla özgür demokratik sistemi yıkmaya çalışmak suretiyle suçlular için bir sığınak haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Lee Jae-myung, 2022'deki başkanlık kampanyası sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güney Kore'de parlamento, sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti

Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi.

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetimi sonlandıracağını bildirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.

General Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandı

Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır." ifadesine yer verildi.

Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi.

Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

Muhalefet, ilan edilen sıkıyönetimin "anayasaya aykırı" olduğunu savundu

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ülkede Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

Güney Kore'de bir sendika, Devlet Başkanı Yoon istifa edinceye kadar grev kararı aldı

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1 milyondan fazla üyeye sahip Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, sendika üyelerinin, çarşamba sabahı başkent Seul'un merkezinde toplanacağı ve Yoon'un istifasını talep edeceği aktarıldı.

Açıklamada, sendika üyelerinin, "Yoon istifa edinceye kadar" süresiz greve gideceği belirtildi.

Yoon'un partisi kararı "basından öğrenmiş"

Yoon'un liderlik ettiği iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) grup başkanı Choo Kyung-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilan etme niyetinin kendisine bildirilmediğini, kararı basından öğrendiğini söyledi.

Asker ve polisin, milletvekillerinin parlamento binasına girmesini engellediğini belirten Choo, bu nedenle partinin birçok üyesinin sıkıyönetim kararına karşı oy kullanmak üzere Ulusal Meclis'teki acil oturuma katılamadığını kaydetti.

Muhalefetteki Demokratik Partinin sözcülerinden Jo Seoung-lae de Ulusal Meclis binasına giren askeri personelin, muhalefet lideri Lee Jae-myung, iktidar partisi lideri Han Dong-hoon ve Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'i gözaltına almaya çalıştığını söyledi.

Jo, bunu kamera görüntülerini inceledikten sonra "doğruladıklarını" kaydetti.

Beyaz Saray: Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Güney Koreli yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'li sözcü, "ABD yönetimi, Güney Kore hükümetiyle temas halinde ve gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve İrlanda, Güney Kore'deki vatandaşlarına protestolardan uzak durma çağrısı yaptı

İngiltere ve İrlanda dışişleri bakanlıkları, Güney Kore'deki gelişmelerden endişe duyulduğunu belirterek, vatandaşlarına protestolardan uzak durma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Catherine West, İngiltere'nin Güney Kore'de bugün yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Seul Büyükelçiliğinin ülkedeki gelişmeleri takip ettiğini ve Kore kurumlarıyla temas halinde olduğunu belirten West, "Mevcut duruma, Güney Kore kanunları ve anayasası kapsamında barışçıl çözüm bulunması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

West, Güney Kore'deki İngiliz vatandaşlarını Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını yakından takip etmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının Güney Kore'ye seyahat uyarılarında ise İngiliz vatandaşlarına siyasi gösterilerden uzak durma ve yerel kurumların açıklamalarını takip etme uyarısı yapıldı.

İrlanda'dan protestolardan uzak durma çağrısı

İrlanda Dışişleri Bakanlığı ise ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Güney Kore'deki İrlanda vatandaşlarına güvenilir medya kurumlarını takip etme çağrısı yapan bakanlık, bu dönemde protestolardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, endişeleri bulunan İrlanda vatandaşlarının İrlanda'nın Seul Büyükelçiliği ile temasa geçmesi çağrısında da bulundu.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Parlamentoda ise sıkıyönetimin kaldırılması kararı alınmıştı.