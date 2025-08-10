Bahar Çiçekleri'nin mezuniyet sevinci

Afyon’daki Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü’nde bu yaz, çocuklar altı hafta boyunca Kur’ân öğrendiler, Risale-i Nur’dan dersler dinlediler, boyamalar yaptılar, oyunlar oynadılar, gezilere gittiler. Sonunda ise onlara unutulmaz bir mezuniyet programı yapıldı.

AFYON - ZEHRA KOÇ

Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübümüzün öğrencileri mezun oldu. “Sizin en hayırlınız Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen ve öğretininizdir” hadisinin ışığında programımızı tamamladık.

Velilerin de katılımıyla çok güzel bir mezuniyet programı düzenledik. Programımıza her türlü desteği veren kıymetli Afyon Yeni Asya okuyucuları abi ve ablalara teşekkürü borç biliriz. Programda, çocuklarımızdan Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, sahabe hanımların hayatlarını ve Risale-i Nurlardaki hakikatleri anlatan piyesler, sünnet-i seniyyenin hayatımızdaki önemine dair gösteriler ve Risale Nurdan vecizeler yer aldı. Son olarak sözü öğrencilerimize bırakarak yaz programı ile ilgili onların görüşlerini aldık. Sizlerle de paylaşalım.

Nursena: “Yaptığımız etkinlikler, deneyler, geziler her şey çok eğlenceliydi.”

Hayrunnisa: “Risale-i Nur derslerimiz çok güzeldi. Bir sürü etkinlik yapmak, Kur’ân harflerini boyamak çok keyifliydi.”

Berra: “Boyama yapmak, gezilere gitmek çok güzeldi.”

Fatmanur: “Kursa gelmek beni çok mutlu etti. Biteceği için çok üzülüyorum.”

Fatıma: “Boyama yapmak bir sürü oyunlar oynamak burayı bana çok sevdirdi.”

Canan Eliz: “Ben burada Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendim. Çok heyecanlıyım. Sizce güzel okuyor muyum?”

Ratibe: “Camiye gitmek, Kurân okumak ve piknik çok güzeldi.”

Beranur: “Diğer senelerde olduğu gibi bu sene de çok eğlendik. Bence hızlı geçti. Keşke daha uzun sürseydi.”

Tuğba: “Bu kursta çok güzel şeyler var. Kur’ân okuyorum. Etkinlik yapıyorum.”

Hiranur: “Tefekkür için dağlara çıktık. Her tarafı gezdik.”

Elif Rabia: “Daha önce hiç bu kadar eğlenmemiştim. İyi ki gelmişim.”

Feyza: “Gerçekten çok güzel bir programdı. İlmihal ve siyer dersleri vardı. Mezuniyet gösterileri çok güzeldi.”

Merve: “6 hafta çok hızlı, güzel ve verimli geçti.”

Rukiye Rana: “Mezuniyet günümüz için piyesler hazırladık. Hepimiz her zaman mutlu olduk.”

Medine: “Çocuk kulübümüze her anne çocuğunu gönül rahatlığıyla gönderebilir.”

Ayşe Neva: “Ben bu programı çok sevdim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim.”

Zeynep Rana: “Ben burada iki yıldır okuyorum. Öğretmenlerimiz çok iyiler.”

Zeynep Reyyan: “Ben bu Kur’ân kursunu çok sevdim.”

Zeynep Ece: “Benim bu kursa gelmem Beranur arkadaşım sayesinde oldu. Bende kayıt oldum. İyi ki de olmuşum. Sabahları çayların sıcaklığı, bir ev gibi olması bana kendi evimizi anımsattı. Sadece altı hafta da olsa çok eğlendim. Yeni arkadaşlar edindim. Öğretmenlerim sizi çok seviyorum. Bana hep gülümsediniz.”

Ayşenur: “Altı hafta boyunca Kur’ân kursuna devamlı geldim. Çok verimliydi. Cuma günü etkinlik günlerimizdi. Kendimiz havuç topları yaptık. En sevdiğim husus Kur’ân derslerinin aksatılmamasıydı. Gelecek yaz Allah izin verirse Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübüne devam edeceğiz. Size de öneriyorum.”