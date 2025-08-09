"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

"Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek"

09 Ağustos 2025, Cumartesi 14:49
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek." dedi.

'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası

 

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Trump'ın, Putin ile görüşmek için hazırlıklar yaptığına dair bir açıklamasının olduğunu anımsatan Zelenskiy, savaşın Ukrayna topraklarında yaşandığını belirtti.

Görüşmelerde Ukrayna olmadan bu savaşın sona eremeyeceğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın topraklarını ele geçirmek istediğini ifade etti ve "Ben halkımıza inanıyorum, Ukraynalılar güçlü. Ukraynalılar, kendi halklarını savunuyor." diye konuştu.

Ukrayna halkının barış istediğini dile getiren Zelenskiy, "Ancak tüm ortaklar, adil bir barışın ne olduğunu anlamalı. Bu savaş sona ermeli ve Rusya bunu sona erdirmeli." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ukrayna toprak (bütünlüğü) meselesinin cevabı, zaten Ukrayna Anayasası'nda mevcut. Kimse bundan vazgeçmez ve vazgeçemez. Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek."

Ukrayna'nın barışı sağlayabilecek somut çözümleri destekleyeceğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna, barışı sağlayabilecek gerçek çözümlere hazır. Bize karşı olan, Ukrayna'nın dahil olmadığı her çözüm, aynı zamanda barışa karşı bir çözümdür ve hiçbir şey getirmeyecek. Bunlar, ölü çözümler. Asla işe yaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürebilir barış için Trump ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Zelenskiy, ülkesini savunan Ukraynalı askerlere teşekkür etti ve "Sağlam durun. Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız." şeklinde konuştu.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

