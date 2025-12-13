"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

13 Aralık 2025, Cumartesi 22:19
ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının öldüğünü açıkladı.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

 

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Tom Barrack'tan kınama açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor
    Genel

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir
    Genel

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı
    Genel

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli
    Genel

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı
    Genel

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.