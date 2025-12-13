Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının öldüğünü açıkladı.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi. Tom Barrack'tan kınama açıklaması ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı. Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. AA

