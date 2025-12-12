"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

12 Aralık 2025, Cuma 15:13
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Çarmak, Mahmhudiye, Zarariye, Ansar, Tuffahta, Beyseriyye, Rafi Dağı, Saced, Reyhan, Armata, Ceba, Tebne ve Vadi Bengol bölgelerini hedef aldı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesindeki Zalaya Vadisi'ne de 4 hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu: Hizbullah'a ait hedefleri vurduk

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın hedef alındığı ileri sürüldü.

Savaş uçaklarının saldırı düzenlediği bir bölgede Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait bir eğitim kampının vurulduğu iddia edildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusuna gerçekleştirilen diğer hava saldırılarında da aynı şekilde Hizbullah hedeflerinin vurulduğu savunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.i

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

    "Maskeleri resmen düştü. Karayip korsanları gibi gemiyi çaldılar"

    "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı"

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi
    Genel

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet
    Genel

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aile, toplumun huzur ve istikamet kaynağıdır
    Genel

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu
    Genel

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah
    Genel

    9 bürokrata yurt dışı yasağı
    Genel

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.