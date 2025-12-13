"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

13 Aralık 2025, Cumartesi 22:11
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.

5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.

7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2

 

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

