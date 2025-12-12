Petro’dan Trump’a gel gerçekleri gözünle gör

Başkent Bogota’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino’da bakanlar kurulu toplantısı sonrası konuşan Petro, Trump’ın ülkesini hedef alan sözlerini değerlendirdi.

Petro, Trump’ın etrafındakiler tarafından “yanlış” bilgilendirildiğini vurgulayarak, şunları ifade etti: “Kolombiya’ya gelip kokain laboratuvarlarının ne olduğunu ve nasıl imha edildiğini görmesi için kendisini (Trump) resmen davet ettik. Günde 17 laboratuvar, yani her 40 dakikada bir tanesi yok ediliyor. Onun ‘kokain fabrikası’ dediği yerler aslında bina bile değil, sadece çubuk ve direklerden oluşan basit yapılar.” Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ı resmen ülkeye davet ettiklerini ve uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelenin gerçek boyutunu kendi gözleriyle görmesini istediklerini söyledi.