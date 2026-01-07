"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki Halep'teki çatışmalar 2. gününde

07 Ocak 2026, Çarşamba 22:00
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.

Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.

 

Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapıyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştiriliyor.

 

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütüne ait mevzileri meşru hedef ilan etti

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.

Halep’te PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı saldırılar sonrası, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan haberciler, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.

Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

 

AA

