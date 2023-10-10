Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı

Suudi Arabistan, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının acilen toplanması çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 4. gün - Son gelişmeler, son açıklamalar... Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde Suud yönetiminin çağrısına yer verildi. Haberde, Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için İİT'ye "dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı" çağrısı yapıldığı belirtildi. İsrail-Filistin çatışması Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin öldüğü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin öldüğü, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. AA

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