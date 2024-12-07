Suveyda ilinin de tümü Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçti

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda ilindeki muhalif gruplar, il genelinin tümünde hakimiyet sağladı.

Dera'nın il merkezi de muhaliflerin kontrolüne girdi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

Ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, rejim güçleriyle çatışarak ilerledi.

Sabah saatlerinde il merkezini ele geçiren muhalifler, çatışmaların ardından Suveyda ilinin tümünü rejim güçlerinden aldı.

Suriye rejimi, Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi

Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra il merkezi, yerel muhalif grupların kontrolüne geçti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'daki yerel muhalif gruplar, erken saatlerden itibaren rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Çatışmaların ardından muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

İsrail sınırındaki il merkezinden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a gitti.

Kuneytra, Şam'ın yaklaşık 60 kilometre uzağında yer alıyor.

Rusya ve İran'ın desteğiyle rejim güçleri, 2018'de düzenlediği yoğun saldırılar sonrası Kuneytra ilinin kontrolünü ele geçirmişti.

ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Humus'un Tedmur ilçesini rejim güçlerinden aldı

Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.

Rejim güçleriyle çatışmaların ardından Tedmur'un kontrolünü sağlayan muhalif grup, Humus-Deyrizor arasındaki Sukne beldesi, Karyetin köyü ve Tedmur-Şam yolu çevresindeki stratejik konumdaki Gurab Dağı'nın kontrolünü de ele geçirdi.

“Suriye’de ilgili tarafların barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz”

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de son dönemde yaşanan olaylar ve değişimlerin takip edildiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler ve değişimlerin Suriye ve tüm bölgenin siyasi geleceği, güvenliği ve istikrarı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Suriye'deki bu gelişmeler ve değişimlerin, çözülmemiş sorunların çözümü için diyalog ve anlayışın bir temel olarak benimsenmesine yol açmasını ve Suriye'nin bileşenleri arasındaki ulusal ve mezhepsel farklılıkların derinleşmesine yol açacak hiçbir eylemin uygulanmamasını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “İlgili tarafların Suriye'nin tüm bileşenlerinin çıkarlarına hizmet eden ve bir arada yaşama, barış ve istikrarı gerçekleştiren barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.