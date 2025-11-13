"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE

Tayland, Kamboçya tarafına ateş açtı

13 Kasım 2025, Perşembe 04:49
Tayland, Kamboçya ile imzaladığı barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Kamboçya tarafına ateş açtı.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Tayland, yerel saatle 16.00 civarında Kamboçya sınırındaki bir köyü hedef aldı.

 

Kamboçya Savunma Bakanlığı, Taylandlı askerlerin saldırısı sonucu 5 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, olayı "en sert şekilde" kınadıklarını belirterek, saldırıların barış anlaşmasının "ciddi bir ihlali" olduğunu vurguladı.

Kamboçya Tayland'ı "bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden faaliyetlerini derhal durdurmaya" çağırdı.

Tayland, ilk saldırının Kamboçya'dan geldiğini savundu

Öte yandan Tayland, Kamboçyalı askerlerin kendi topraklarına ateş açtığına dair bilgi aldıklarını ve buna karşılık uyarı ateşi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Tayland tarafında yaralı veya ölü olmadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, Tayland ordusunun meşru müdafaa kapsamında ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.

Kamboçya barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti

Tayland, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Tayland, barış anlaşması kapsamında serbest bırakması planlanan 18 Kamboçya askerinin iadesinin süresiz erteleneceğini duyurmuştu.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek, sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti."

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi ölmüştü.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

AA

