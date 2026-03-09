Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec kentinde askeri mühimmatın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın, Sivil Savunma Sözcüsüne dayandırdığı haberde, Harec kentindeki bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü belirtildi. Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin öldüğü, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi. Haberde, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı. AA

