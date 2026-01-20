Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra; Pakistan’ı Ürdün’ü, Macaristan’ı ve ondan fazla ülke liderini Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na davet etti.

Trump’ın çağrı yaptığı isimler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kanada Başbakanı Mark Carney, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ürdün Kralı II. Abdullah, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ve Romanya Devlet Başkanı Nicusor Dan yer aldı. Trump’ın bu girişimi, Gazze’nin geleceğine ilişkin uluslararası karar mekanizmasının ABD merkezli bir yapı üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmelere yol açtı. Haber Merkezi Haber Merkezi

