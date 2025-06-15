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15 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Trump: Yakında İran-İsrail arasında da barış olacak

15 Haziran 2025, Pazar 18:18
ABD Başkanı Donald Trump, yakında İran ve İsrail arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi.” ifadelerini kullanan Trump, kendisinin durdurduğunu savunduğu Sırbistan ile Kosova arasındaki savaş ihtimalini de örnek olarak gösterdi.

Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, “Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor.” ifadelerini paylaştı.

AA

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