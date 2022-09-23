"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye'den Yunanistan'a "azınlıklar" cevabı

23 Eylül 2022, Cuma 19:00
Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı tutumunun çağdaş azınlık hakları standartlarını ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası marjında Genel Kurul Başkanınca düzenlenen Azınlıklar Bildirgesi’nin kabulünün 30'uncu yıldönümü konulu yüksek düzeyli toplantıda Türkiye'nin yaptığı beyanda Batı Trakya Türklerinin temel hak ve özgürlüklerine yapılan ihlaller dile getirilirken AB temsilcisinin Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik iddialarına da cevap verildi.

Türkiye'nin beyanında asırlardır hoşgörülü ve kültürel çoğulculuk mirasına ev sahipliği yapıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, tarihin her döneminde zulümden kaçanlar için bir sığınak." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'da mültecilere yönelik hoşgörüsüzlüğe de vurgu yapılan beyanda Türkiye'nin bu dönemde 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Anayasanın da temel hak ve özgürlükleri güvence altına aldığına işaret edilen beyanda, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklara mensup vatandaşların Lozan Antlaşması çerçevesinde kendi okullarına, ibadethanelerine, vakıflarına, hastanelerine ve basın-yayın organlarına sahip oldukları fakat Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına davranış biçiminin, uluslararası insan hakları hukukunu ve çağdaş azınlık hakları standartlarını ihlal ettiği, Batı Trakya Türk azınlığının, Yunan hükümeti tarafından halen etnik azınlık olarak tanınmadığı, azınlık derneklerinde "Türk" kelimesini kullanmalarının dahi engellendiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yunanistan hakkında bu konuda 10 yıldan fazla süre önce verdiği ihlal kararlarının halen uygulanmadığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin beyanında ayrıcı Yunan makamlarının Türk azınlığın haklarından tam anlamıyla yararlanmalarının önündeki tüm engelleri kaldırması gerektiği belirtilerek, AB temsilcisinin beyanında gündeme getirdiği, Ankara'nın Rum azınlığın korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki asılsız iddiaları reddedildi.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki ölü sayısı 1606'ya yükseldi

    Küresel refahta diplerdeyiz

    Dar gelirli nasıl ev alsın

    'Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz'

    Millet Bahçelerine harcadığını afetzedelere harcamadı

    Her ay 138 bin 243 kişi işsiz kalıyor

    Eczacılar 16 Ekim’de miting yapacak

    Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Guterres: Rusya’ya soruşturma açılsın

    Gıda fiyatları dünyada %12, Türkiye’de %511 arttı

    Hepimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz

    Rusya, Müslümanları askere çağırıyor

    Hani faize karşılardı?

    İzmir Türk-İş’ten Yeni Asya’ya ziyaret

    Eğitim giderleri çok yükseldi - Aileler çok zorlanıyor

    Gıda fiyatları dizginlenemedi - Geçen yıl 100 lira ödediğimize bu yıl 279 lira ödüyoruz

    “Anne, savaş istemiyorum”

    Kur’ân’ı güzel okudular

    Pakistan şimdi de sel sonrası hastalıklarla mücadele ediyor: 324 kişi öldü

    8 ayda 500 bin kişiyi ağırladı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    TOKİ ve betonlaşma
    Genel

    Pakistan'daki ölü sayısı 1606'ya yükseldi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitleri bitirdi, hayalleri yıktı!
    Sebahattin YAŞAR

    Evlatları geleceğe hazırlamak
    Ahmet BATTAL

    Sahibinin sesi Elazığ’da
    Genel

    Millet Bahçelerine harcadığını afetzedelere harcamadı
    Cenk ÇALIK

    İhlas Risalesi’ni okurken
    Genel

    'Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz'
    Genel

    Küresel refahta diplerdeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.