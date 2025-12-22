"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

'Ukraynalılar, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiler'

22 Aralık 2025, Pazartesi 23:54
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde toprak meselesinde tutumların netleştiğini ifade ederek, Rusya'nın Donetsk üzerinde "tam toprak kontrolü" istediğini ve "Ukraynalıların, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" ileri sürdü.

İngiltere merkezli UnHerd sitesi yazarlarından Sohrab Ahmari'ye röportaj veren Vance, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri ve ABD iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Rusya ve Ukrayna'nın özellikle toprak meselesinde tutumlarının netleştirdiğini dile getirerek, Rusya'nın Donetsk üzerinde tam toprak kontrolü istediğini, Ukrayna'nın ise bunu ciddi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü aktardı.

"Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" savunan Vance, toprak tavizi meselesinin, müzakerelerde önemli bir gecikmeye yol açtığı görüşünü paylaştı.

Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde tarafların açık ve kapalı başlıkları daha net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ilerleme sağlandığını ancak barışçıl bir çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağından emin olmadığını söyledi.

Avrupa'nın "kendi kendine yetmesi gerektiği" vurgusu

NATO ile Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı hedef alan söylemleri hatırlatılan Vance, ABD'nin Avrupa ittifakını zayıflatmak ya da Avrupalıları birbirine düşürmek gibi bir hedefi olmadığını, Avrupa'dan beklentilerinin daha fazla "kendi kendine yetebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Avrupa'nın "ekonomik ve kültürel durgunluk işaretleri gösterdiğini" savunarak, ABD'nin daha güçlü, daha özgüvenli ve daha dinamik bir Avrupa istediğini vurguladı.

ABD'nin köklerinin Avrupa medeniyetine dayandığını hatırlatan Vance, Washington yönetiminin Avrupa'nın güçlenmesi yönünde politikalar izlediğini, ancak bunun büyük ölçüde Avrupalıların kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Vance, bazı Avrupa ülkelerinde radikal görüşlere yakın olduğunu savunduğu isimlerin yerel düzeyde siyasi başarılar elde ettiğini, uzun vadede bu tür ideolojilerin nükleer güce sahip ülkelerde etkili olmasının ihtimal dışı olmadığını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

ABD ile Avrupa arasında kültürel değişim, eğitim ve askeri işbirliğinin sürmesini istediklerini vurgulayan Vance, bu ilişkinin sağlam bir kültürel zemin olmadan sürdürülemeyeceğini ve uzun vadede bu zeminin aşınma riski bulunduğunu belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ukraynalılar, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiler'

    Paşinyan, Aliyev'e teşekkür etti

    Fiyatlar eridi, araçlar elde kaldı

    2026 bütçesinde kavgalı son

    Gazze'de ilaçların yüzde 52'si, tıbbi malzemelerin de yüzde 71'i eksik

    ASEAN, Tayland-Kamboçya çatışması gündemiyle toplanıyor

    ''Hazreti Muhammed (asm) Müslümanların Gururu Camisi'' yoğun ilgi görüyor

    Ankara merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 25 kişi tutuklandı

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaşıyor

    İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

    İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi

    Modern insan hayatın anlamını arıyor

    “İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”

    Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor

    ABB Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni

    ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Galatasaray, ilk yarıyı zirvede tamamladı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “The Pride of Muslims Mosque” Attracts Great Interest
    Genel

    Modern people are searching for the meaning of life
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.