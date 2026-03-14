Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. AA

