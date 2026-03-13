"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

"Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin"

13 Mart 2026, Cuma 14:39
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.

İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşünüyor

Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu.

Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.

ABD Hazine Bakanı, donanmalarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini düşündüğünü söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent,  Sky News kanalına verdiği röportajda, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda, "Benim inancım, askeri olarak mümkün olur olmaz ABD Donanması'nın belki de uluslararası bir koalisyonla birlikte gemilere eşlik edeceği yönünde." ifadesini kullandı.

Boğazdan İran tankerleri ve bazı Çin bayraklı tankerlerin geçtiğini belirten Bessent, bu nedenle İran'ın boğaza mayın döşemediğini düşündüğünü söyledi.

Bessent, savaşın şu ana kadar ABD'ye yaklaşık 11 milyar dolara mal olduğunu aktardı. Bu konuda "ABD Başkanı Donald Trump ile yüzleşip savaşın artık karşılanabilir olmadığını söylemesine neden olabilecek bir fiyat" olup olmadığı sorusuna Bessent, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

AA

