'Venezuela'dan Küba'ya artık para ya da petrol gitmeyecek'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürdü.

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullandı.

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.