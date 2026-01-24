"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

24 Ocak 2026, Cumartesi
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in, yabancı şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı, Mecliste ilk onayı aldı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, “Yer altındaki petrol işe yaramıyor. Koşullar, petrol üretimini artırmaya yönelik süreci engelliyorsa, gezegendeki en büyük petrol rezervlerine sahip olduğumuzu söylemenin ne faydası var?” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

Delcy Rodriguez de Washington yönetiminin Venezuela'dan satın aldığı 500 milyon dolarlık petrol satışına değinerek, ham petrol satışından yapılan ilk ödemenin Venezuela Merkez Bankasına ulaştığını belirtmişti.

