Venezula’da inanılmaz petrol var

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela’daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, “En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve (Venezuela’da) sahip oldukları petrol inanılmaz.” dedi.

Trump, Venezuela’yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, “(Venezuela’da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak.” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, “(Venezuela’da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol.” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 281

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.