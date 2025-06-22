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22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

"Yaşananlar kabul edilemez olup kalıcı sonuçlar doğuracaktır"

22 Haziran 2025, Pazar 12:42
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine yönelik hava saldırısının kabul edilemez olduğunu, kalıcı sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısını değerlendirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Erakçi, Washington yönetiminin ülkesinin "barışçıl nükleer tesislerine" saldırarak BM Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) ihlal ettiğini belirtti.

Erakçi, "Bu sabah yaşananlar kabul edilemez olup kalıcı sonuçlar doğuracaktır. BM'nin her bir üyesi, son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranış karşısında alarma geçmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, Tahran'ın, BM Şartı ve meşru müdafaa hakkı tanıyan hükümleri doğrultusunda "egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için" tüm seçenekleri saklı tuttuğu mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "müzakere sürecini biz bozmadık" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, hiç ayrılmadığı (müzakere masasına), havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir?" ifadesini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesine yönelik "müzakereye dönme" çağrılarına yanıt verdi.

Ülkesinin İsrail'in "diplomasiyi bozma kararı aldığında" ABD ile müzakereler yaptığına dikkati çeken Erakçi, bu hafta ise ABD'nin "diplomasiyi bozma kararı aldığında" E3 ve AB ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Erakçi, "İngiltere ve AB Yüksek Temsilcisi'ne göre, masaya 'geri dönmesi' gereken İran. İran, hiç ayrılmadığı (müzakere masasına), havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

AA

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