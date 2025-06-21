Trump’a seçmeni de destek vermiyor

ABD’li kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump’a, 2024’teki başkanlık seçimlerinde oy verenlerin yarısından fazlası, ülkelerinin İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan çatışmalara askerî olarak müdahil olmasına karşı çıkıyor.

ABD’li senatörlerden Trump’a İran tepkisi YouGov, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından ABD’nin bu savaşa dahil olup olmamasıyla ilgili 1512 ABD’li seçmenle anket yaptı. Anket sonuçlarına göre 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Trump’a oy verenlerin yüzde 53’ü, İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan çatışmalara ABD’nin dahil olmaması gerektiğini düşünüyor. AA

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