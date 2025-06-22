İran, ABD'nin saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı - İran ilk defa "Hayberşıken" füzesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu.

“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.​​​​​​​

Trump: "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi"

ABD Başkanı Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Trump, İran'ın üç ayrı nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi." dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak." diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz." şeklinde konuştu.

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

"Tanrı'yı ​​sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada da "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik herhangi bir misillemesi, bu gece tanık olunanlardan çok daha büyük bir güçle karşılanacaktır." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Tahran'a İran'da rejim değişikliği istemediğini ilettiği belirtildi

ABD, İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.

Amerikan CBS News'in ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İran'daki üç nükleer tesisi vurmasının ardından Tahran'a diplomatik bir mesaj ileterek, bu saldırıların tamamen kendileri tarafından gerçekleştirildiğini ve rejim değişikliği yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

CBS News, daha önce de ABD yönetimindeki birçok kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak, Başkan Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme planına karşı çıktığını aktarmıştı.

Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine saldırdıklarını duyuran ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Başbakan Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu.

"ABD saldırısı, İsrail ile tam koordinasyon içinde yürütüldü"

Başbakan Binyamin Netanyahu, daha sonra, İbranice yayınladığı videolu mesajında da ABD saldırısının İsrail ordusuyla "tam koordinasyon” içinde yürütüldüğünü söyledi.

İran'a saldırının hemen ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın kendisini, İsrail ordusunu ve halkını tebrik ettiğini belirtti.

Netanyahu, Trump'ı "İsrail'in harika bir dostu" olarak niteledi.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesi kullanıldı

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

Fox News sunucusu Sean Hannnity, canlı yayınlanan programında, ABD Başkanı Donald Trump'la az önce telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.

Daha önce İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiğinin dile getirildiğini hatırlatan Hannity, ancak ABD Başkanı ile yaptığı konuşmada 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığını öğrendiğini belirtti.

Hannity, "Diğer iki büyük İran nükleer tesisi olan Natanz ve İsfahan, yaklaşık 645 kilometre uzaktaki Amerikan denizaltıları tarafından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildi." ifadelerine yer verdi.

Sığınak delici bombalar

İsrail savaş uçaklarının da ABD’nin İran'daki saldırılarına katıldığı iddia edildi

İsrail’e ait B-2 tipi 6 savaş uçağının ABD’nin İran'da üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara iştirak ettiği öne sürüldü.

İsrail’in Kanal 14 Televizyonu’nun haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya 6 adet B-2 bombardıman uçağının katıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının zamanlamasını bildirdiğini belirten yetkili, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını, ülkenin nükleer programına vurulmuş “öldürücü bir darbe” olarak tanımladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’ın nükleer programını yerle bir ettik

ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir." ifadesini kullandı.

Hegseth, İran'a saldırı planı için "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ile "yanıltma taktikleri" yaptıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik saldırının "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine: İran'ın (olası) misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "İran'ın (olası) misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır." dedi.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

İran'ın İsrail'e 35 füzeyle düzenlediği misillemede Tel Aviv ve Hayfa'da isabetler olduğu bildirildi

İran'ın sabah 07.30 sularında İsrail'e art arda 2 salvo halinde yaklaşık 35 füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv ve Hayfa'da en az 4 noktada doğrudan isabetler olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.

Kızıl Davut Yıldızı, en az 23 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Füzelerin isabet ettiği noktalarda büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

4 bölgede doğrudan isabet olduğu kaydedildi

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine başlattığı saldırı nedeniyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 35 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, yaklaşık 35 füzeyle düzenlenen saldırıda kuzeydeki Hayfa, başkent Tel Aviv'in merkezi ve yakınlarındaki Ness Ziona ile Beer Yakov'da olmak üzere 4 noktadaki yapılara doğrudan isabet olduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca, İran'ın füze saldırısı sırasında Hayfa'da sirenlerin çalmadığı, bir füzenin isabet ettiği bölgede olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İsrail'de 07.30 sularında İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği açıklanmış ve birçok bölgede alarmlar devreye girmişti.

İsrail polisi, çalışmaların sürdüğünü aktardı

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, yaptığı açıklamada, sabah İsrail'in merkezinde bazı bölgelere füzelerin isabet ettiğine ilişkin ihbar aldıklarını ve hızlı şekilde bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Füzenin isabet ettiği binalara girerek içeridekileri tahliye ettiklerini aktaran Elsdunne, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyulmasından dolayı saldırıda yaralananların durumunun hafif olduğunu kaydetti.

Elsdunne, bomba imha ekiplerinin olay yerinde bulunan tehlikeli parçaları tespit etme ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail, İran'ın batısına yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın batısındaki "askeri hedeflere" bir dizi saldırı başlattığı aktarılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze fırlatılan rampalara ve İran askerlerine de kısa süre önce saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

İsrail’in, İran'ın Kum kentindeki kışlaya düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Kum Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü Murtaza Haydari, Kum kentindeki Şehit Mustafa Humeyni Kışlası'na yönelik İsrail saldırısında 4 Devrim Muhafızı askerinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Haydari konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Yaklaşık bir saat önce İsrail, Şehit Mustafa Humeyni Kışlası’na füze benzeri mühimmatlarla saldırı düzenledi. 4 Devrim Muhafızı askeri öldü 2 kişi yaralandı." dedi.

Son günlerde aynı kışlaya birden fazla saldırının düzenlendiği ve bu saldırılarda da can kayıplarının yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, İran'da füze rampalarını hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, sabah saatlerinde misilleme saldırıları düzenleyen İran'ın füze rampalarını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün ve bu sabah İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Savaş uçaklarının kısa süre önce İran'ın Dezful Havaalanı'ndaki 2 F-5 savaş uçağını vurduğu belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'e füze fırlatmaya hazır 6 füze rampası dahil 8 füze rampasına hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, dün yaklaşık 20 savaş uçağının istihbarata dayalı bir saldırıyla onlarca İran askeri hedefini vurduğu iddia edildi.

Vurulan hedefler arasında patlayıcı madde üretimi için gerekli bileşenleri barındıran bir askeri tesis, silah depoları ve üretim tesisleri ile İran hava savunma sistemlerinin bulunduğu savunuldu.

Ayrıca İran Hava Kuvvetlerinin askeri altyapıyı kullanmasını önlemek için İsfahan Havaalanı'ndaki askeri altyapının da vurulduğu ileri sürüldü.

İran ilk defa çoklu başlıklı "Hayberşıken" balistik füzesini kullandığını duyurdu

İran, İsrail’e misillemede ilk defa çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesinin kullanıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sabah saatlerinde başlattığı "Gerçek Vaat-3 Harekatı"nın 20. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, İran’ın İsrail’e misillemesinde ilk defa üçüncü nesil çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesi kullandığı aktarılarak katı ve sıvı yakıtlı 40 füze ateşlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıda daha hassas, yıkıcı ve etkili vuruşlar elde etmek için yeni ve şaşırtıcı taktikler kullanıldığı belirtilen açıklamada İsrail’in, "Ben Gurion Havalimanı, biyolojik araştırma merkezi, alternatif komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin esas bölümlerinin henüz faaliyete geçirilmediği iddia edildi.

Hayberşıken balistik füzesinin 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip olduğu açıklanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bu topraklara saldıranlar pişman olacakları tepkilere hazır olmalıdır

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırarak fiilen savaşın ön cephesine yerleştiğini ve İran topraklarına saldıranların pişman olacakları tepkilere hazır olmaları gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer tesislerine tam bir koordinasyon içinde "yasa dışı bir askeri saldırı" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu saldırıyla, Birleşmiş Milletler (BM) şartlarının, uluslararası hukukun, NPT Anlaşması'nın ve ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya ilişkin temel ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırı ile "apaçık ve benzeri görülmemiş bir suç" işlendiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ilk anlarından itibaren, ABD'nin kapsamlı desteğinin söz konusu olduğuna işaret edilen açıklamada "saldırgan cephenin yetersizliğini defalarca kanıtladığı ve ağır yanıtlardan kaçma yeteneğine sahip olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, "ABD'nin tekrarlanan başarısızlıklardan ders çıkarmak yerine, doğrudan barışçıl tesislere saldırarak kendini etkili bir şekilde savaşın ön cephesine yerleştirdiği" kaydedildi.

İran'ın "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırgan cephenin hesaplarının ötesinde seçenekleri kullanmaya yöneldiği" belirtilen açıklamada, "Bu topraklara saldıranlar pişman olacakları tepkilere hazır olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bugün nükleer tesislere düzenlenen saldırıya katılan uçakların uçuş yerlerinin tespit edildiği, bölgedeki ABD üslerinin sayısı, dağılımı ve büyüklüğünün "bir güç değil, tam tersine kırılganlıklarını iki katına çıkardığı" ifade edildi.

İran, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti

İran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

İran: ABD, uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın nükleer tesislerine saldırdı

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislere saldırısına karşı kınama açıklaması yapmayan UAEA'ya tepki gösterilen açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylem ne yazık ki UAEA'nın kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun orman kanunlarına dayalı bu kaosu kınaması ve İran'ın meşru haklarını elde etmesi konusunda destek vermesini bekliyoruz. Büyük İran ulusuna, bu milli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz." denildi.

İranlı yetkili: Fordo'da nükleer sızıntı yok

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

İran: ABD'nin uluslararası hukuka aykırı saldırısına uğrayan nükleer tesislerde sızıntı yok

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezinden yapılan açıklamada, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise uluslararası hukuka aykırı saldırısının ardından nükleer sızıntı ihtimaline karşı tesislerin çevresinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığına işaret edilerek, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Termal uydular, ABD'nin bombaladığı İran nükleer tesislerinde ısı artışları tespit etti

Termal uydular, ABD'nin bu sabah saatlerinde bombaladığı nükleer tesisler üzerinde ısı artışları tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.

Termal uydular, saldırıların olduğu saatlerde, Kum şehrinin 30 kilometre kuzeyindeki Fordo nükleer tesisi ile Tahran'ın 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz ve 350 kilometre güneydoğusundaki İsfahan nükleer tesislerindeki ısı artışlarını kayda geçirdi.

Yer ve atmosfer gözlem uydularının termal ölçüm enstrümanları, yangınların, sanayi aktivitesinin ve diğer faktörlerin yol açtığı ısı artışlarını tespit edebiliyor. İran'da söz konusu bölgelerde tespit edilen ısı artışlarına bombaların yol açtığı tahmin edilirken, nükleer serpintiden kaynaklanan bir ısınma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

UAEA, Fordo dahil İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesinin artmadığını bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada, "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki acil durum kapsamında UAEA Yönetim Kurulu, yarın olağanüstü toplantı düzenleyecek." bilgisini paylaştı.

KİK: ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası radyasyon seviyeleri güvenli sınırlarda

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından yapılan ölçümlere göre, Körfez ülkelerinde radyasyon seviyelerinin henüz teknik olarak güvenli kabul edilen sınırlar içinde kaldığını duyurdu.

KİK, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası çevresel ve radyolojik göstergeler; şu an için tüm üye ülkelerde teknik olarak güvenli bir seviyede. Çevresel ve radyolojik göstergeler, teknik olarak izin verilmiş sınırlar dahilinde güvenli düzeyde seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik önleyici tedbirlerin sürdürüldüğü, radyasyon takibinin de aralıksız devam ettiği kaydedildi.

İsrailli yetkili, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda hasar tespiti için erken olduğunu söyledi

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara ilişkin hasar tespiti için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan ve ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara yönelik, "Hasar değerlendirmesi için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Yetkili, "şafak vakti" sonrası hava unsurlarının, nükleer tesislere yönelik hasarı saptayabilecek değerlendirmeleri yapacağını aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran'ın nükleer programının "önemli ölçüde" darbe aldığını öne sürdü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın nükleer programının "önemli ölçüde" darbe aldığını ancak tüm ayrıntıların henüz ortaya çıkmadığını iddia etti.

Herzog, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırı kararını "tarihi ve cesur" olarak nitelendiren Herzog, bu kararın, potansiyel tehdit altında olduğunu öne sürdüğü dünyadaki birçok ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Herzog, saldırıların ardından İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna verdiği yanıtta, detayları bilmediğini iddia ederek,"Ancak, İran'ın nükleer programının önemli ölçüde darbe aldığı benim için oldukça açık." görüşünü paylaştı.

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırmasını doğrudan talep edip etmediği sorusuna verdiği yanıtta Herzog, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldıracağını bilmediğini öne sürdü.

Herzog, "Bu konuyu ABD'lilere bırakmaya karar verdik ve benim bu konuda özel olarak bir bilgim yoktu. Olay gerçekleştiğinde uyandım." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ABD saldırısının İran'a "büyük darbe" vurduğunu ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının, bu ülkeye "büyük bir darbe vuran önemli bir adım" olduğunu öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a başlatılan "Yükselen Aslan" ismini verdikleri saldırıların, ordunun bugüne kadar yaptığı en karmaşık ve "iddialı" saldırı olduğunu iddia etti.

Defrin, "İran rejimi, 600 günden fazla süren savaşın sorumlusudur." diyerek yaklaşık 2 senelik süre zarfında İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'e düzenlediği saldırılar için Tahran yönetimini suçladı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıya işaret eden Defrin, bunun İran'a büyük bir darbe vuran "önemli bir adım" olduğunu ileri sürdü.

Defrin, İran'ın İsrail'i tehdit etme yeteneğinin parça parça ortadan kaldırıldığını ve hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını savundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cesedini bulmasına da değinen Defrin, "7 Ekim'de esirleri alıkoyanlar arasında Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin de bulunduğunu" iddia ederek BM'yi suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a övgü

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a saldırı düzenlediği için övgüler dizdi.

Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, bu gece adını tarih kitaplarına altın harflerle yazdırdı." iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da öven Saar, "Tanrı Amerika'yı korusun! Tanrı Başkan Donald Trump'ı korusun!" ifadelerine yer verdi.

İsraillilerden İran'a saldırı düzenleyen ABD Başkanı Trump'a "Teşekkürler Bay Başkan" mesajı

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla İsrail'de yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" ifadesinin yansıtıldığı panoda, şimdi de "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesine yer verildi.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı tartışmaları, ABD'nin bu gece İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıyla son buldu.

Daha önce ABD'nin saldırılara katılması için çağrıda bulunan İsrailliler, ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırı düzenlediği için tebrik etti.

Rosatom: ABD'nin saldırıları İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemedi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin saldırılarının, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemediğini açıkladı.

Likhachev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi.

Buşehr Nükleer Santrali'nin bulunduğu sahadaki durumun "sakin" olduğunu belirten Likhachev, "Dün geceki saldırılar, İran topraklarının bu bölümünü etkilemedi." ifadesini kullandı.

Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "İki nükleer santralin inşasında yer alan personelimiz için bir tehdit olması durumunda derhal tahliye sürecini başlatmaya hazırız. İlk adım olarak kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali'nde çalıştıklarını belirterek, "250 kişi bulunuyor, 600'e çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu, bir destek değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

İran, ABD'nin saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti.

CNN'in haberine göre, İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti.

Saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) "gözetimi altında gerçekleştiğini" savunan İravani, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

İravani, "bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması" için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.

ABD Kongre üyeleri, Trump'ın İran'a saldırı kararını "anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirdi

BD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

ABD'nin, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı, Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde bir miting sırasında Başkan Trump'ın İran'a saldırı kararının "anayasaya son derece aykırı" olduğunu belirtti.

Sanders, "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de eleştirdi

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi Partiden birçok Kongre üyesi İran'a saldırı kararını desteklese de eleştirenler de var.

Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyetçi Thomas Massie, sosyal medya platformu X'ten İran'a saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson X'ten yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın kararı adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe düşünmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat üyelerden "Kongre, Trump'a yetki vermedi." eleştirisi

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partili Yassamin Ansari, X'teki paylaşımında, "Donald Trump, Kongre yetkilendirmesi olmadan ve başka bir sonsuz savaşa sürüklenme riskiyle İran'a karşı yasa dışı olarak askeri eylemde bulundu. Kongre'de Savaş Yetkileri Kararı için oy vermek üzere acil oturum çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtti.

Ocasio-Cortez, Trump'ın nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer de X'te yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran'la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Demokrat Senatör Tim Kaine, 16 Haziran'da ABD'nin, Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalara gidildiği duyuruldu

ABD Başkanı Trump'ın İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz’la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

İsrail, İran'a 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla birlikte ülke genelinde benzer kısıtlamalar getirme kararı almıştı.

Söz konusu kısıtlamalar 5 gün sonra gevşetilmişti.

İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmasının ardından ilave tedbir olarak alındığı bildirildi.

AB, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarına ilişkin açıklamasında, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

Kallas, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli, çünkü bu uluslararası güvenliğe tehdit oluşturacaktır" ifadesini kullanan Kallas, "tüm tarafları" geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Kaja Kallas, yarın bir araya gelecek AB Dışişleri Bakanlarının, durumu görüşeceğini belirtti.

BM: "ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyuyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının bir yıl önce "tatbikatta" denendiği iddiası

ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediği iddia edildi.

ABC News haberine göre, İran'daki nükleer tesislere yönelik Amerikan saldırısının detaylarına aşina olan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in bu geceki saldırıyı "yaklaşık bir yıl önce askeri bir tatbikatla denediğini" ileri sürdü.

Askeri tatbikatı "benzeri görülmemiş bir şey" şeklinde niteleyen İsrailli yetkili, "İlk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırı amaçlı bir savaş oyunu niteliğindeydi." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, bu geceki saldırının ilk olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde planlandığını belirterek, "Ama bir yıl önce bunun şimdi olacağını düşünmemiştik." ifadesine yer verdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.