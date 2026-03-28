"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yemen'deki Husiler İsrail'e füze fırlatarak savaşa dahil oldu

28 Mart 2026, Cumartesi 15:43
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil oldu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Husilerin savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını belirten Seri, mesajında, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Saldırının İran ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılarla eş zamanlı olarak yapıldığını ve başarıya ulaştığını dile getiren Seri, "Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, İran ve Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerine destek amacıyla doğrudan askeri müdahale hedeflerine ulaşılıncaya ve tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'ABD, topraklarımızda askerlerini nasıl koruyabilir?'
    Genel

    ABD gazı yola çıktı
    Genel

    Rusya, benzin ihracatını yasaklıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Irak topraklarının saldırılarda kullanılmaması yönünde anlaşmaya vardılar
    Genel

    "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?"
    Genel

    Ülkeyi soymaktan vazgeçin
    Genel

    Sanchez örnek lider: AB cesur olmalı
    Genel

    "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının başarıya ulaşacağına ikna olmadım"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.