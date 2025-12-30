Yunan Bakan: İsrail’le dost ve müttefikiz

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Gazze’de soykırım işlemekle suçlanan İsrail’i desteklediklerini, dost ve müttefik olduklarını itiraf etti.

Georgiadis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada birçok hesabın günlerdir, İsrail’in katılımı sebebiyle Yunanistan’ın 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilmeyişini protesto ettiğini belirterek, bazı ülkelerin aldığı çekilme kararının ise bu ülkelerdeki ideolojik sol hegemonyadan kaynaklandığını ileri sürdü. Yunan bakan paylaşımında “Hem Eurovision’da kalıyoruz hem de İsrail’i destekliyoruz zira İsrail dostumuz ve müttefikimiz” ifadelerine yer verdi. AA

