"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

"Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

12 Eylül 2025, Cuma 09:19
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait zenginleştirilmiş uranyum stokunun, İsrail ve ABD'nin nükleer tesislere hazirandaki saldırıları nedeniyle enkaz altında kaldığını söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran'ın uranyum stoklarının nerede olduğuna dair Erakçi, "Nükleer materyallerimize ilişkin her şey, bombalanan tesislere yapılan saldırıların yol açtığı enkazın altındadır. Bu malzemelerin ulaşılabilir olup olmadığı ve bir kısmının durumu şu anda İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu değerlendirmenin tamamlanmasının ardından raporun İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne sunulacağını ve Konseyin İran'ın güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak bundan sonraki adımlara karar vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde İran'ın tepkisinin kesin olduğunu belirten Erakçi, "Bu tepkinin biçimi ve türü Yüksek Milli Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılacaktır. Zira bu mesele bugün ülkenin dış politikasının en önemli konularından biri haline gelmiştir ve özellikle Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin yetki alanına girmektedir." diye konuştu.

Erakçi, İran'ın bu durumda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme ihtimaline ilişkin ise "Zaman zaman, NPT'den çekilme konusu bile seçeneklerden biri olarak gündeme geldi ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin seçenekleri sadece NPT'den çekilmekle sınırlı değil ve hangi seçenek ülkenin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edebilirse o karar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile önceki gün Kahire'de imzalanan anlaşmaya dair de bilgi veren Erakçi, şu aşamada herhangi bir denetime izin verilmediğini ve gelecekteki denetimlerin daha fazla müzakere ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyacağını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

    Küresel Sumud Filosu’ndaki İspanyol tekneler Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı

    Fransa'daki protestolarda 675 kişi gözaltına alındı
    📷

    3 bin akrepli ürpertici bir tesis: 'Zehrin 1 gramı 8 ila 12 bin dolar arasında satılıyor'

    Milli Takım, EuroBasket'te final hedefiyle Yunanistan karşısında

    TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı - YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne hakkında açıklama

    Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

    Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebi AYM tarafından reddedildi

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar

    Ankara Kalecik'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Nepal'de cezaevlerinden 15 binden fazla mahkum kaçtı

    Kanada'daki yangınların dumanı dünya genelinde 82 bin 100 kişinin ölümüne sebep oldu

    Can Holding'e yönelik 'suç örgütü' soruşturması: 8 kişi hakkında gözaltı kararı - Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu

    Olumsuz hava şartları sebebiyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.