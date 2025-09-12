"Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait zenginleştirilmiş uranyum stokunun, İsrail ve ABD'nin nükleer tesislere hazirandaki saldırıları nedeniyle enkaz altında kaldığını söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran'ın uranyum stoklarının nerede olduğuna dair Erakçi, "Nükleer materyallerimize ilişkin her şey, bombalanan tesislere yapılan saldırıların yol açtığı enkazın altındadır. Bu malzemelerin ulaşılabilir olup olmadığı ve bir kısmının durumu şu anda İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu değerlendirmenin tamamlanmasının ardından raporun İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne sunulacağını ve Konseyin İran'ın güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak bundan sonraki adımlara karar vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde İran'ın tepkisinin kesin olduğunu belirten Erakçi, "Bu tepkinin biçimi ve türü Yüksek Milli Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılacaktır. Zira bu mesele bugün ülkenin dış politikasının en önemli konularından biri haline gelmiştir ve özellikle Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin yetki alanına girmektedir." diye konuştu.

Erakçi, İran'ın bu durumda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme ihtimaline ilişkin ise "Zaman zaman, NPT'den çekilme konusu bile seçeneklerden biri olarak gündeme geldi ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin seçenekleri sadece NPT'den çekilmekle sınırlı değil ve hangi seçenek ülkenin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edebilirse o karar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile önceki gün Kahire'de imzalanan anlaşmaya dair de bilgi veren Erakçi, şu aşamada herhangi bir denetime izin verilmediğini ve gelecekteki denetimlerin daha fazla müzakere ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyacağını sözlerine ekledi.