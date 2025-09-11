"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Fransa'daki protestolarda 675 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2025, Perşembe
Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 675 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

 

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

 

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 280'i Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alındı.

 

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te şiddet olaylarına sahne olmuştu.

 

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

 

AA

