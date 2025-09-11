"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 Eylül 2025, Perşembe

Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu

11 Eylül 2025, Perşembe 02:06
ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün öldüğünü bildirdi.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

 

ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Trump, Charlie Kirk’in öldüğünü duyurdu

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün öldüğünü belirtti.

Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti.

Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.

Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.

Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

ABD'de uğradığı silahlı saldırıda ölen, adını gençler arasında muhafazakar fikirlerin yükselişiyle duyuran Charlie Kirk, kamuoyunda hem Başkan Donald Trump'a hem de İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyor.

 

ABD basınındaki haberlere göre, 1993 doğumlu Kirk, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençleri Cumhuriyetçi Parti çevresine kazandırmayı hedefledi.

 

Kirk, 18 yaşındayken ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı "Turning Point USA" isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşu kurdu.

Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kirk, özellikle göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert ve tartışmalı açıklamalarıyla öne çıktı.

Turning Point USA etkinliğinde Kirk, "Silah sahibi olma hakkı, ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Trump ile ilişkisi

Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Donald Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer almıştı. Trump'ın genç seçmenlerle bağ kurmasında, Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyalarında önemli rol oynadı.

Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken, Kirk de Trump'ı "Amerikan değerlerini savunan lider" olarak tanımlamıştı. Cumhuriyetçi tabanda, özellikle gençler arasında Trump'ın popülaritesini korumasında Kirk'ün etkisi sıkça vurgulanmıştı.

Kirk ayrıca ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun da güçlü savunucularındandı. Kirk, hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde, İsrail'in "ABD'nin en yakın müttefiki" olduğunu dile getirmişti.

Kirk, Filistin'in varlığını reddederek, bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti.

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede düzenlenen etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'in öldüğünü duyurmuştu.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 251
