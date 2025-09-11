3 bin akrepli ürpertici bir tesis: 'Zehrin 1 gramı 8 ila 12 bin dolar arasında satılıyor'

Diyarbakırlı Abdullah Fidanten, kurduğu akrep üretim tesisinde elde ettiği zehri ihraç etmeye hazırlanıyor.

Lice ilçesinin kırsal Ziyaret Mahallesi'nde yaşayan ve çocuk yaşlardan bu yana akrep ve yılanlara ilişkin merakı olan Fidanten (36), 10 yıl önce antik çağlarda akrep zehrinin kullanıldığı tedavi yöntemlerine ilişkin izlediği belgesellerden etkilenerek bu alanda araştırmalar yapmaya başladı.

Fidanten, geçimini sağlamak için inşaatlarda çalıştığı süreçte merak sardığı akrepleri üretebileceği bir tesis kurmaya karar verdi.

Geçen yıl kasım ayında gerekli prosedürleri tamamlayan Fidanten, ilk etapta temin ettiği 400 kara akreple (androctonus crassicauda) ilçede babasının da desteğiyle tesis kurdu.

İki kardeşini de tesiste istihdam eden ve aradan geçen süreçte akrep sayısını 3 bine yükselten Fidanten, yetiştirdiği akreplerin zehrini elde etmek için ayda bir sağım yapıyor.

Her 300 akrepten temin ettiği ve eksi 200 derecede muhafaza ettiği 1 gram zehri stoklayan Fidanten, bu zehri ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için ihraç etmeye hazırlanıyor.

"Çocukken köyde bir eve akrep girdiğinde beni çağırırlardı"

Fidanten, çocuk yaşlarda akranları evcil hayvanları severken kendisinin akrep ve yılanlara meraklı olduğunu söyledi.

"Köyde bir eve akrep ya da yılan girdiğinde beni çağırırlardı. Ben de gidip çıkartıp, doğaya salıyordum." diyen Fidanten, bu merakının izlediği belgesellerle farklı bir hayale dönüştüğünü belirtti.

Bu belgesellerde geleneksel tıpta akrep zehrinin kullanıldığını gördüğünü ve bundan etkilendiğini dile getiren Fidanten, "Bunun üzerine araştırma yaptım. Afrika'da ve Çin'de geleneksel tıpta, Küba'da kanser gibi hastalıklarda kullanıldığını öğrenince akreplere olan merakım daha da arttı." dedi.

Türkiye'de bu alanda hem akademik anlamda hem de üretim bakımından çalışmalar olduğunu öğrendiğini belirten Fidanten, gerekli izin ve süreçleri tamamlayarak tamamı anaç olan 400 akreple hayalindeki tesisi kurduğunu söyledi.

Fidanten, akreplerin sayısının yaklaşık bir yılda 3 bine ulaştığını anlatarak, artık zehrin sağım aşamasına geçtiğini belirtti.

"Avrupa'nın birçok ülkesi ile Çin, Hindistan ve Küba'dan talep var"

Sağdığı zehri stokladığını ve soğuk zincir olarak muhafaza ettiğini ifade eden Fidanten, şunları kaydetti:

"Periyodik takiple her akrebi ayda bir sağıyoruz. Kış uykusu dönemleri var. Her akrepte zehir sıvısı çok az olduğu için yaklaşık 1 gram zehir çıkarabilmemiz için 300 ve üzerinde akrebe ihtiyacımız var. Sağımı zorlu bir süreç. Avrupa'nın birçok ülkesi ile Çin, Hindistan ve Küba'dan talep var. Zehrin 1 gramı 8 ila 12 bin dolar arasında satılıyor. Katma değeri yüksek bir ürün. Kanser, beyin tümörü gibi birçok hastalığın tedavisi için ilaçlarda ve kozmetik ürünlerde kullanıldığını biliyoruz."

Akrep üretim tesisi kurma fikrini ilk duyduklarında çevresindeki kişilerin bunu şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Fidanten, hayalini gerçekleştirip bu tesisi kurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Fidanten, kurduğu tesiste akrep sayısını 30 binin üzerine çıkarıp, ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı hedeflediğini vurguladı.