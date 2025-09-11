Küresel Sumud Filosu’ndaki İspanyol tekneler Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı

Küresel Sumud Filosu'na katılmak için 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan ve Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler, ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na doğru hareket etti.

İsrail ablukasını kırmak ve insanı yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan ve 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na ulaşan 22 İspanyol teknesi, Tunus’tan filoya katılacak diğer tekneleri beklemek üzere ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert Limanı'na doğru yola çıktı.

TSİ 13:30'da yola çıkan tekneler, Binzert Limanı'nda aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılacak teknelerin gelmesini bekleyecek.

Tunus’un Binzert kentinden Gazze’ye doğru önümüzdeki günlerde toplu olarak yola çıkacak olan filonun tam hareket günü ve saati güvenlik endişesi nedeniyle belirtilmiyor.

İtalya'dan katılacak tekneler de denize açılmaya başladı

Öte yandan, filoya katılan aktivistlerden edinilen bilgiye göre, bir süredir İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını sürdüren çok sayıda tekne, bu sabah halat çözerek Akdeniz'e açılmaya başladı. Teknelerin, Filistin bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

Katanya ve Augusta gibi limanlardan hareket eden tekneler, Gazze'ye seyre geçmeden önce adanın güneyindeki Siracusa kentine uğradı.

Siracusa Limanı'na ulaşan ilk tekneler, kıyıda toplanan Filistin destekçileri tarafından "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

İtalya'dan açılan teknelerde, 4 parlamenter de yer alıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de filo ile beraber Gazze'ye doğru yolculuk yapıyor.

Aktivistler, Siracusa’da basın toplantısı düzenledi

Filoya katılacak teknelerin İtalya’dan ayrılmadan önceki son durağı olan Siracusa Limanı'nda, aktivistler basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, hazırlıklara ev sahipliği yapan Sicilya Adası’na teşekkür ederken, yönlerinin Gazze olduğunu, buradan Tunus’a gitmeyeceklerini, oradan gelecek teknelerle denizde buluşup yola devam edeceklerini söyledi.

Delia, Gazze’nin her gün öldüğünü vurgulayarak "İsrail'in istediği her şeyi yapamayacağını, uluslararası hukuku tamamen cezasız bir şekilde ihlal edemeyeceğini söyleyecek cesarete sahip olmalıyız. Bu, sona ermeli; bu yüzden bize yardım edin, bizi takip edin." dedi.

Barışçıl bir hareket olduklarını ve asla şiddet yanlısı olmadıklarını vurgulayan Delia, "İtalyan hükümetinden, İtalyan vatandaşlarının İsrailliler tarafından kaçırılması, rehin alınması veya hapsedilmesi durumunda onları korumasını istiyoruz." diye konuştu.

Delia, İtalya'dan 150-160 kişinin 18 tekneyle Küresel Sumud Filosu'na katılacağı bilgisini verirken ilerleyen saatlerde yola koyulacaklarını kaydetti.

Filoya katılacak İtalyan parlamenterlerden M5S Senatörü Marco Croatti de İsrail’in uyguladığı ablukayı kırıp, taşıdıkları yardım malzemelerini Gazzelilere ulaştırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu bariyeri aşmamız gerekiyor. Bu insanlara ulaşmamız lazım. Malzemelerin teslimatında bile suç teşkil eden operasyonlar yürütüyorlar. Yeni bir yol oluşturmamız gerekiyor ve mutluyuz, yaptığımız şeyin tüm insanlar tarafından desteklendiğinden eminiz."

Bu arada, sabah saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu’na katılan İtalyanlar için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı aradığını belirterek "Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşına diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'dan denize açılan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu dün Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkmayı planlıyordu

Binlerce Tunuslunun katılımıyla dün yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

Filoya 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.