"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

11 Eylül 2025, Perşembe 02:13
İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı
Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

 

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin şehit olduğu, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.

El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin şehit olduğu, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

Yemen'deki Husiler: İsrail'in Sana'ya saldırılarının büyük bir kısmını engelledik

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Seri, İsrail'in saldırılarına karşı hava savunma sistemlerince karadan havaya fırlatılan bir dizi füzenin ardından bazı muharebe birliklerinin saldırılarını gerçekleştiremeden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in Sana'yı hedef alan saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyen Seri, "füze rampalarının vurulduğu" iddialarını yalanladı.

Seri, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıda gazetecilerin yanı sıra siviller ve olay yerinden geçenler arasında ölenlerin ve yaralananların olduğunu aktaran Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" söyledi.

Öte yandan Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği "vahşi" saldırısının başarısız olduğunu belirterek, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü cevap kaçınılmaz olarak gelecektir." dedi.

Meşat, İsrail'in saldırısının kendilerine ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı vereceğini söyledi.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    Küresel Sumud Filosu son hazırlıklarını yapıyor

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları için "İşte başlıyoruz" dedi

    İsrail ordusu, Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı

    Bodrum'da da planlı su kesintilerine geçilecek

    İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine: "Bu sefer olmasa da gelecek seferde"

    Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlendi

    Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

    İngiltere şaşırtmadı: Soykırım var diyemeyiz

    OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı

    Demokrasiye müdahale millete zarar verir

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu
    Genel

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ‘We are not stepping back! We will move forward'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.