"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Milli Takım, EuroBasket'te final hedefiyle Yunanistan karşısında

11 Eylül 2025, Perşembe 16:36
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

Cedi Osman'ın durumu belli değil

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

Şampiyonada 7'de 7 yapan iki takımdan biri

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

Hedef, 24 yıl sonra finale yükselmek

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

Yunanistan ile 15. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman, Panathinaikos'tan 5 oyuncusuna karşı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.

Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosunda Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan 5 oyuncu yer alıyor.

Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarın başantrenörlerine karşı sahaya çıkacak.

Alperen ile Antetokounmpo çekişmesi yaşanacak

EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

İki takımın istatistikleri

Türkiye, EuroBasket 2025'te Yunanistan'a sayı, ribaunt, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Yunanistan ise sadece top çalma ortalamasında A Milli Takım'ın önünde yer aldı.

İki takımın istatistikleri şöyle:

Sayı: 90,7/86,1

Ribaunt: 37,6/36,1

Asist: 22,6/19,3

Top çalma: 7,1/8

Blok: 3,4/3

Top kaybı: 12,4/13

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Yunanistan olarak yazılmıştır.

Bu arada turnuvanın diğer yarı finalinde de Almanya ile Finlandiya, yarın saat 17.00'de yine Riga'da karşı karşıya gelecek.

AA

Okunma Sayısı: 391
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'daki protestolarda 675 kişi gözaltına alındı
    📷

    3 bin akrepli ürpertici bir tesis: 'Zehrin 1 gramı 8 ila 12 bin dolar arasında satılıyor'

    Milli Takım, EuroBasket'te final hedefiyle Yunanistan karşısında

    TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı - YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne hakkında açıklama

    Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

    Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebi AYM tarafından reddedildi

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar

    Ankara Kalecik'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Nepal'de cezaevlerinden 15 binden fazla mahkum kaçtı

    Kanada'daki yangınların dumanı dünya genelinde 82 bin 100 kişinin ölümüne sebep oldu

    Can Holding'e yönelik 'suç örgütü' soruşturması: 8 kişi hakkında gözaltı kararı - Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu

    Olumsuz hava şartları sebebiyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    Küresel Sumud Filosu son hazırlıklarını yapıyor

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları için "İşte başlıyoruz" dedi

    İsrail ordusu, Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu
    Genel

    Can Holding'e yönelik 'suç örgütü' soruşturması: 8 kişi hakkında gözaltı kararı - Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı
    Genel

    Kanada'daki yangınların dumanı dünya genelinde 82 bin 100 kişinin ölümüne sebep oldu
    Genel

    TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı - YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne hakkında açıklama
    Genel

    ‘We are not stepping back! We will move forward'
    Genel

    Milli Takım, EuroBasket'te final hedefiyle Yunanistan karşısında
    Genel

    Nepal'de cezaevlerinden 15 binden fazla mahkum kaçtı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.