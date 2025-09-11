CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar

İstanbul İl Kongresi iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, "pasif husumet yokluğu" sebebiyle davanın reddine karar verdi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılmasına ilişkin açılan davada karar verdi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan katılırken, davacı avukatı katılmadı.

Duruşmada söz alan avukat Çağlayan, aynı konuyla ilgili 12 dava bulunduğunu, mutlak butlan iddiasını ileri sürenin iyi niyetli olması gerektiğini, ancak bu davadan sonra İstanbul mahkemelerinde davacıları farklı ancak konusu ve davalıları aynı davalar açıldığını belirtti.

YSK kararlarında siyasi partilerin organ seçimleriyle ilgili iptal taleplerinin ancak seçim yargısı tarafından denetlenebileceğinin belirtildiğini dile getiren Çağlayan, "CHP tüzüğünün 44. maddesinde organ seçimleri dışında alınan kararlarla ilgili olarak 2 günlük itiraz süresi öngörülmüştür ve parti yönetimince bu konuda verilen karar kesindir. Yargıtay parti içi denetim mekanizması tüketilmeden açılan davanın reddi gerekir." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, davanın reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet" yokluğu nedeniyle reddine karar verdi.

Ayrıca hakim, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının da devam ettiğini, mevcut durumda aynı konuda devam eden bir davanın olduğu gerekçesiyle usulden davanın reddine karar verildiğini açıkladı.

"Taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmedildi"

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in avukatı Barış Demirkuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının yürürlükte olduğunu, işlemler ve sonuçlarının devam ettiğini belirtti.

Demirkuş, İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin davanın, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle reddine karar verildiğini kaydederek, "Davada İstanbul İl Başkanlığının tüzel kişiliğinin olmaması sebebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf teşkilindeki hata sebebiyle 'pasif husumet yokluğu'na hükmetti." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin Ankara'da kendi dosyasıyla birleşen başka bir davayı da bu kararla birlikte reddettiğini belirten Demirkuş, İstanbul'da gerçekleşen bir il kongresine ilişkin olarak, dava konusu olayın gerçekleştiği yer olarak İstanbul'un yetkili olması sebebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Demirkuş, "İşin özeti Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yürürlükteki kararıyla görevdedir." ifadelerine yer verdi.